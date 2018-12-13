Яровая рассказала о внедрении стандартов персонифицированного образования

Москва, , 17:04 — REGNUM В системе дополнительного образования должны быть выработаны единые рекомендации по распространению персонифицированного образования на основе полученного опыта в «пилотных» регионах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 декабря заявила заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ.

«Хотелось бы предложить дать поручения нашим профильным комиссиям проанализировать опыт регионов, где это реализуется, поделиться лучшими практиками — с тем, чтобы обеспечить в дальнейшем, после принятия парламента закона во втором и третьем чтении, в том числе и тех наработок, которые имеют наши региональные коллеги», — заявила Яровая.

Она подчеркнула, что девять регионов России уже успешно используют модель и нарабатывают самостоятельный опыт персонифицированного финансирования в системе дополнительного образования — в Вологодской, Калининградской области, Удмуртии и так далее.

С учётом этого должны внедряться новые подходы в отношении доступности библиотек. В настоящее время проводится большая работа с Минкультуры по разработке общефедерального стандарта, будет поставлен вопрос о формировании федеральной программы для создания стимулов к созданию современных библиотек.

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который касается правового регулирования персонифицированных сертификатов финансового обеспечения: согласно этой концепции, семья будет иметь возможность собственного выбора формы дополнительного образования, которое было бы интересно семье и ребёнку.