Глава Калмыкии о новом сроке: «Я следую примеру президента РФ»

Элиста, , 16:56 — REGNUM Глава Калмыкии Алексей Орлов заявил, что у него нет времени отвлекаться на предвыборную кампанию. В ходе прямой линии 13 декабря Орлов ответил на вопрос о том, намерен ли он участвовать в выборах главы республики в 2019 году.

«В данный момент мы думаем о выполнении своих обязательств перед гражданами республики, о том, как удачно завершить этот год, как пройти зимовку. Вот эти вопросы для меня приоритетны», — цитирует Орлова РИА Калмыкия.

Орлов также заявил, что за время, оставшееся до конца года, необходимо провести расчеты по долгам, социальным обязательствам, сдать запланированные объекты. Начало 2019 года также обещает быть напряженным.

«Времени, чтобы отвлекать себя и своих коллег на предвыборную кампанию, нет. Следуя примеру президента РФ, я скажу так: когда Народный Хурал РК примет решение и объявит о сроках предвыборной кампании, вот тогда мы и будем думать и решать с командой, что делать дальше. Это честно. В этом вопросе я следую примеру президента РФ. Поскольку, я думаю, что для всех жителей Калмыкии более важно и насущно понимать, что делает глава и его коллеги сегодня: или занимаются работой, или думают о предвыборной кампании», — сказал Орлов.

Алексей Орлов занимает должность главы Калмыкии с 2010 года. В 2014 году был избран главой республики на второй срок — за него проголосовали более 88% пришедших на выборы. Срок полномочий у Орлова истекает в сентябре 2019 года. Отметим, что в течение второго срока в СМИ неоднократно появлялись слухи об отставке Орлова, но они не получали подтверждения.

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