Порошенко и НАТО договариваются усилить позиции блока на Черном море

Киев, , 16:49 — REGNUM Украина поддерживает появление миссии НАТО в Азовском море. Об этом 13 декабря заявил президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

«Россия сделала открытый агрессивный акт в Азовском море… Хочу, чтобы Россия освободила украинских моряков без каких-либо задержек, обеспечила доступ к украинским портам на Азове и обеспечила безопасность навигации в этом регионе. Это чрезвычайно важно для нас. Открыв огонь по украинскому кораблю, Россия перешла «красную линию»… НАТО будет следить за ситуацией в Азовском море и обеспечивать безопасность в регионе. Это то, что нам нужно. Мы поддерживаем открытие миссии НАТО в Азовском море, чтобы обеспечить лучшее понимание ситуации в этом регионе… Мы принимаем эту поддержку для обеспечения безопасности в Азовском море», — сказал Порошенко.

Он сообщил, что Запад продлит санкции против Российской Федерации. По его словам, переговоры с генеральным секретарем НАТО, как и встречи с руководством Европейского Союза оказались «чрезвычайно успешными».

«Был сформирован пакет санкций против незаконно построенного Керченского моста, пакет санкций был продлен. Мы вчера провели очень удачные переговоры с представителями Европейского совета во главе с президентом Дональдом Туском, и выражаем твердую уверенность в том, что санкции против Российской Федерации будут на сегодняшний день продолжены, именно за невыполнение Минских соглашений, проведение незаконных выборов (в отдельных районах Донбасса — ред.), за полное игнорирование международного права и за агрессию против украинского государства», — добавил Порошенко.

В свою очередь Йенс Столтенберг отметил, что НАТО продолжит усиливать свои позиции в Черном море. По его словам, альянс предоставил Украине практическую помощь на сумму около €40 млн через трастовые фонды.

«Я сказал президенту Порошенко, что мы предоставим оборудование для защищенной связи до конца этого года», — добавил Столтенберг.

При этом он пообещал усилить военно-морские силы вооруженных сил Украины, а также поддержать Украину «в усилении возможностей по логистике, кибербезопасности».

«В ответ на агрессивные действия России НАТО также увеличило свое присутствие в регионе Черного моря за последние несколько лет. И мы продолжим усиливать нашу военную позицию», — пояснил Столтенберг.

Как сообщалось, 12 декабря президент Порошенко заявил, что летит в Брюссель чтобы убедить ЕС продлить санкции против России и ввести новый"азовский пакет» санкций за инцидент в Черном море.