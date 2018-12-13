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Генсек ООН сообщил о прекращении огня в йеменской Ходейде

Политика

Стороны конфликта договорились о создании гуманитарных коридоров и развертывании «нейтральных сил»

Стокгольм, 13 декабря 2018, 17:08 — REGNUM  Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш сообщил о подписании на мирных переговорах по Йемену соглашения о порте Ходейда, 13 декабря передает агентство Reuters.

Согласно заявлению Гуттереша, стороны конфликта договорились о прекращении огня, создании гуманитарных коридоров и развертывании в Ходейде «нейтральных сил».

Генсек ООН лично принимает участие в заключительном дне переговоров по Йемену, которые идут в Швеции с 6 декабря.

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