Главы евросоюзовских МИД перебросились украинским вопросом. Не ради Украины

Милан, Италия, , 08:00 — REGNUM На заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ украинский вопрос стал одним из самых обсуждаемых. Почему Украина превратилась для каждого из участников обсуждения в повод поговорить вовсе не об украинских проблемах, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Ближе всего к украинской точке зрения на учиненную самой Украиной провокацию в Керченском проливе оказался глава МИД Польши Яцек Чапутович, упомянувший свои обсуждения «возможных дальнейших действий США и ЕС против Москвы» с главой американской делегации. Таким образом, Польша опять продемонстрировала свою «европейскую исключительность» и желание проводить, скорее, не европейскую, а американскую политику в Европе.

Что интересно, в этом порыве она оказалась американистее самого Вашингтона, у которого внимание направлено, скорее, на Закавказье и Молдавию — по словам всё того же представителя, Уэсса Митчелла. А вот Германию, похоже, значительно больше беспокоит судьба ДРСМД, и, возможно, в этой сфере Москве и Берлину удастся найти общий язык в противодействии польско-американским инициативам по Украине.

Читайте статью Всяк на Западе разыгрывает Украину в своих целях и другие публикации Станислава Стремидловского о польско-украинских отношениях.