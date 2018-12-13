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Тереза Мэй прибыла на переговоры в Брюссель

Политика

Премьер-министр Великобритании проведет в столице ЕС два дня

Брюссель, 13 декабря 2018, 17:11 — REGNUM  Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прибыла на переговоры по Brexit в Брюссель, 13 декабря передает агентство Reuters.

Премьер-министр Великобритании пробудет в столице Евросоюза два дня, за которые она должна попытаться изменить предварительное соглашение по Brexit — прежде всего, по вопросу границы с Ирландией.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря Мэй сохранила пост премьер-министра — на голосовании по вотуму недоверия за нее проголосовали большинство депутатов Консервативной партии.

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