Турчинов не видит в церковном расколе опасности нового конфликта на Украине

Киев, , 16:32 — REGNUM Предоставление автокефалии Украине не вызовет гражданского конфликта в стране, заявил 13 декабря глава Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов в эфире телеканала «Прямой».

По его мнению, действия украинского правительства и раскольников, направленные на «создание» неканонической национальной церкви на Украине, не окажут отрицательного влияния на обстановку в стране.

«Я уверен, что предоставление украинской православной церкви томоса, а в ближайшее время именно это должно произойти, никак не повлияет на ухудшение ситуации с безопасностью в Украине. Те провокационные заявления, что это приведет к гражданским конфликтам, я считаю, что не имеют под собой никаких оснований», — сказал Турчинов.

Напомним, сам Александр Турчинов не принадлежит к православной конфессии, являясь пастором одной из религиозных сект. Кроме того, гражданскую войну в Донбассе, начатую по его личному распоряжению весной 2014 года, Турчинов до сих пор не признает внутренним вооруженным конфликтом.

Как сообщало ИА REGNUM, сопротивление священников Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) неканоническим действиям и расколу Киев уже начал подавлять при помощи спецслужб и административного ресурса.

Власти в Киеве и неканонические религиозные организации на Украине надеются получить томос об автокефалии от Константинопольского патриарха. Каноническая УПЦ МП уже неоднократно заявляла о своем категорическом отказе от участия в этом процессе, которое считает расколом православия.

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