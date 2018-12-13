Папа Римский в 2019 году посетит Болгарию и Македонию

Ватикан, , 16:14 — REGNUM Папа Римский Франциск в мае 2019 года совершит апостольскую поездку на Балканы. Об этом говорится в официальном сообщении Ватикана, распространённом 13 декабря.

Как уточняется, поездка будет проходить с 5 по 7 мая. Сначала глава Римско-католической церкви прибудет в Болгарию, где посетит Софию и Раковски, а затем отправится в македонскую столицу Скопье.

Сообщается, что визит состоится по приглашению властей этих стран и Католической церкви. Более детальная программа поездки будет обнародована позднее.

Напомним, в мае этого года Ватикан одновременно посетили правительственные делегации Болгарии и Македонии. В ходе поездки в Рим премьер-министры двух стран Бойко Борисов и Зоран Заев впервые совместно почтили память святых Кирилла и Мефодия, посетив Базилику святого Климента.

Во время встречи с Бойко Борисовым понтифик вручил болгарскому премьеру оливковую ветвь «в качестве символа мира и разрешения конфликтов», которую тот принял «как оценку его работы по евроинтеграции стран Западных Балкан». В свою очередь Борисов вручил папе Римскому письменное приглашение совершить визит в Болгарию.

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