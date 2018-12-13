Президент Грузии: «Выборы прошли плохо»

Тбилиси, , 16:06 — REGNUM Выборы президента Грузии прошли плохо, с очень большими нарушениями, заявил пока еще действующий президент страны Георгий Маргвелашвили на встрече со студентами Кавказской медиа-школы 13 декабря.

«Совершенно ясно, что выборы прошли плохо. Выборы были проведены с серьезными нарушениями, в меню этих нарушений собран самый отрицательный опыт, набранный несколькими поколениями за все прошедшие годы. Это целый набор нарушений», — заявил Георгий Маргвелашвили, отвечая на вопросы студентов.

Тем не менее, легитимность новоизбранного президента Саломе Зурабишвили он под сомнение не ставит, но считает, что все будет зависеть от того, как осознает правящая команда стоящие перед страной вызовы и какие меры примет для их преодоления.

«Несмотря на нарушения, мы имеем президента, избранного с преимуществом в 20% голосов, и в связи с его легитимацией вопросов фактически нет. Хотя слышатся вопросы в связи с тем, как мы продолжим жизнь завтра и послезавтра с точки зрения развития демократии. Какова будет роль Грузии, останется ли в силе приоритет, с которым мы создавали повестку дня в Евросоюзе, НАТО, с нашими международными партнерами. Эта роль оказалась под вопросом», — пояснил президент.

Напомним, что выборы президента Грузии проходили в два тура — 28 октября и 28 ноября. Во втором туре победителем была объявлена «независимый кандидат» Саломе Зурабишвили, набравшая почти 60% голосов.

Партия ее конкурента Григола Вашадзе «Единое национальное движение» итоги выборов не признала, а лидер партии, экс-президент Михаил Саакашвили объявил о переходе ко второму этапу борьбы за смену власти — всеобщему неповиновению. В день инаугурации президента Грузии оппозиция планирует целый ряд акций протеста в разных городах стран, но эпицентром обещает сделать Телави, где должно состояться главное мероприятие церемонии инаугурации — принятие присяги.