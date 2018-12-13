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Трамп отменил рождественскую вечеринку для СМИ в Белом доме

Политика

Решение главы государства вряд ли можно считать «шокирующим» при учете сложившихся негативных отношений между Трампом и рядом изданий

Трамп отменил рождественскую вечеринку для СМИ в Белом доме
Новогодняя ёлка в Белом доме

Вашингтон, 13 декабря 2018, 15:50 — REGNUM  Ежегодный рождественский прием для журналистов в Белом доме отменен по решению президента США Дональда Трампа, передает телеканал Fox News.

Сообщается, что данное решение главы государства вряд ли можно считать «шокирующим» при учете сложившихся негативных отношений между Трампом и рядом СМИ, которые американский лидер неоднократно называл fake news.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что образ Соединенных Штатов подается миру телекомпанией CNN в искаженном виде.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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