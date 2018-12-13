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Политики на Украине начинают усиливать популистскую риторику — эксперт

Политика

Однако данные обещания вряд ли будут выполнены

Киев, 13 декабря 2018, 15:56 — REGNUM  Перед президентскими выборами на Украине политики усиливают популистскую риторику, заявил исполнительный директор центра политических исследований «Пента» Александр Леонов, сообщает 13 декабря «112 Украина».

Украинский эксперт считает, что политики будут активно развивать темы борьбы с коррупцией, повышения тарифов ЖКХ и других, значимых для общества, однако обещания, которые дают политики, скорее всего, не будут выполнены.

Телеканал отмечает, что политики переоценивают роль экологии в жизни общества. Несмотря на популяризацию этой темы, реально общество вряд ли будет готово закрыть тот или иной завод, который обеспечивает граждан работой.

Напомним, президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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