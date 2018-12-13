Еврокомиссия опять недовольна предложением Италии по проекту бюджета

Рим, , 15:48 — REGNUM В Еврокомиссии считают недостаточным предложение правительства Италии снизить дефицит бюджета на 2019 год с 2,4% до 2,04% ВВП, заявил в четверг, 13 декабря, комиссар по экономике и финансам Пьер Московиси, передает информагентство Ansa.

По словам еврокомиссара, правительство Италии сделало шаг в правильном направлении, но шаг недостаточно большой.

Новый вариант проекта бюджета, предполагающий снижение дефицита до 2,04% ВВП, 12 декабря представил главе Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру премьер-министр Джузеппе Конте.

Как сообщалось ранее, правительство Италии ради выполнения своих предвыборных обещаний (отмена повышения НДС, отмена повышения пенсионного возраста, введение минимального дохода от гражданства) повысило дефицит бюджета 2019 года с 2 до 2,4% ВВП. Власти ЕС выступили категорически против, по их мнению, в условиях высокого госдолга Италии (130% ВВП) ей следует экономить, а не наращивать бюджетные расходы и не снижать пенсионный возраст.

Власти Италии в свою очередь считают, что политика экономии уже доказала свою неэффективность, нужна новая и более активная экономическая политика. Кроме того, они считают действия Еврокомиссии предвзятыми, ведь комиссары разрешали и разрешают другим странам, где у власти находятся их политические союзники, утверждать более высокий уровень дефицита.

Министры отказались от внесения изменений в бюджет, Еврокомиссия официально предупредила Италию о подготовке к запуску процедуры санкций. Стороны продолжили переговоры. Правительство предложило Еврокомиссии снизить дефицит до 2,04% ВВП. Часть еврокомиссаров считают и такое снижение уровня дефицита недостаточным.

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