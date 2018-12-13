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Клинцевич: Ни о какой миссии НАТО в Азовском море не может быть и речи

Политика

Президент Украины Петр Порошенко призвал НАТО развернуть мониторинговую миссию в Азовском море

Клинцевич: Ни о какой миссии НАТО в Азовском море не может быть и речи
Иван Шилов © ИА REGNUM
НАТО

Москва, 13 декабря 2018, 15:38 — REGNUM  В Азовском море НАТО делать нечего. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Пусть НАТО сколько угодно мониторит ситуацию в Азовском море, но только на расстоянии. В самом море альянсу делать нечего, и ни о какой его миссии в нем — все равно с поддержкой или без поддержки президента Украины Петра Порошенко — не может быть и речи», — заявил Клинцевич.

Сенатор заверил, что Россия будет противодействовать этому всеми доступными ей средствами.

«Хочу, чтобы у всех была здесь полная ясность», — сказал Клинцевич.

Президент Украины Петр Порошенко призвал НАТО развернуть мониторинговую миссию в Азовском море. По его мнению, усиление постоянного присутствия НАТО в Черном море необходимо для предотвращения эскалации напряженности и обеспечения безопасности в регионе.

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