Советника президента Киргизии назначили на пост министра финансов

Бишкек, , 15:35 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сегодня, 13 декабря, подписал указ о назначении Бактыгуль Жеенбаевой на пост министра финансов. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Также президент освободил Жеенбаеву от должности советника президента, на которой она проработала последние пять месяцев.

Отметим, что ранее назначение Бактыгуль Жеенбаевой на пост главы минфина одобрил парламент Киргизии. Ее кандидатуру поддержал 101 из 120 депутатов.

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Справка ИА REGNUM : Бактыгуль Жаныбековна Жеенбаева родилась в городе Фрунзе 31 июля 1960 года.

С 1985 по 1992 годы работала инженером-экономистом в производственном объединении «Ак-Тилек».

С 1992 по 1996 годы — экономист, заместитель начальника управления, начальник отдела национального банка Киргизии.

С 1996 по 2006 годы — директор Киргизской сельскохозяйственной финансовой корпорации.

В 2007 году — гендиректор телеканала «НТС», сопредседатель партии «Адилет», член политсовета партии «Ак-Шумкар».

В 2010 году — председатель правления, заместитель председателя совета директоров банка «Кыргызстан».

С 2010 по 2011 годы — и. о. председателя нацбанка Киргизии.

С 2011 по 2015 годы — заместитель председателя правления нацбанка Киргизии.

С 2015 по 2016 годы — председатель государственной ипотечной компании.

В 2016 году — председатель правления «Айыл Банка».

В 2017 году — консультант немецкого государственного банка развития.

С 2017 по 2018 годы — член совета директоров, председатель совета директоров микрофинансовой компании «Арванд».

С 6 июля 2018 года по настоящее время — советник президента Киргизии.