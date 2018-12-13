Хуситы согласились вывести войска из города Ходейда — СМИ

Сана, , 15:35 — REGNUM Йеменские повстанцы-хуситы согласились прекратить огонь и вывести свои войска из портового города Ходейда, сообщает 13 декабря Anadolu.

«Мы согласились на немедленное прекращение огня и вывод вооруженных сил всех сторон конфликта из города Ходейда», — говорится в заявлении представителя хуситов.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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