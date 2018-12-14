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Украинскую автокефальную «Церковь» еще не создали, но уже приструняют?

Политика

Странная «автокефалия». Вверх по лестнице, ведущей вниз

Украинскую автокефальную «Церковь» еще не создали, но уже приструняют?
Украина

Киев, 14 декабря 2018, 05:11 — REGNUM  Судя по опубликованным в начале декабря девяти пунктам Устава создаваемой «Православной Церкви на Украине», Константинопольский патриарх Варфоломей решил отнестись к территории Украины как к пустой и ничейной. А раз так, почему бы не построить на ней маленькую уютную митрополию в собственном подчинении? Почему опубликованная версия Устава говорит именно об этом, рассказывает автор ИА REGNUM Марьян Сидорив.

Всю полноту власти в запроектированной «Церкви», почему-то названной «Украинской», патриарх Варфоломей решительно замыкает на себя, не гнушаясь забирать у грядущей «автокефалии» всё, что наполняет смыслом это слово, включая межцерковную дипломатию, утверждение статусов церковных единиц, канонизацию святых. Даже миро (масло, используемое в таинстве крещения) разрешено будет исключительно константинопольское.

Разумеется, в таких условиях ни о каком «украинском патриархе» и речи быть не может: согласно Уставу, главой нового образования становится митрополит. Нормальная «автокефалия», совершенно в духе украинской «самостоятельности», наступившей с приходом евромайдана. Если автором указанных девяти пунктов действительно является Константинопольский патриархат, то становится даже любопытно — почему в данном перечне содержится такое невероятное количество откровенных оплеух, закатываемых еще даже не созданной «митрополии». Вероятно, чтобы с самого начала ощущала невеликую длину поводка, на который ее собираются посадить?

Читайте статью Акт о капитуляции Украины. Варфоломеевский рэкет против раскольного Киева и другие материалы Марьяна Сидорива об украинской политике.

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