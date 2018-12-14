Украинскую автокефальную «Церковь» еще не создали, но уже приструняют?

Киев, , 05:11 — REGNUM Судя по опубликованным в начале декабря девяти пунктам Устава создаваемой «Православной Церкви на Украине», Константинопольский патриарх Варфоломей решил отнестись к территории Украины как к пустой и ничейной. А раз так, почему бы не построить на ней маленькую уютную митрополию в собственном подчинении? Почему опубликованная версия Устава говорит именно об этом, рассказывает автор ИА REGNUM Марьян Сидорив.

Всю полноту власти в запроектированной «Церкви», почему-то названной «Украинской», патриарх Варфоломей решительно замыкает на себя, не гнушаясь забирать у грядущей «автокефалии» всё, что наполняет смыслом это слово, включая межцерковную дипломатию, утверждение статусов церковных единиц, канонизацию святых. Даже миро (масло, используемое в таинстве крещения) разрешено будет исключительно константинопольское.

Разумеется, в таких условиях ни о каком «украинском патриархе» и речи быть не может: согласно Уставу, главой нового образования становится митрополит. Нормальная «автокефалия», совершенно в духе украинской «самостоятельности», наступившей с приходом евромайдана. Если автором указанных девяти пунктов действительно является Константинопольский патриархат, то становится даже любопытно — почему в данном перечне содержится такое невероятное количество откровенных оплеух, закатываемых еще даже не созданной «митрополии». Вероятно, чтобы с самого начала ощущала невеликую длину поводка, на который ее собираются посадить?

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