Путин: Мы переживаем тектонические изменения

Ярославль, , 15:15 — REGNUM Владимир Путин начал открытый урок «Направление прорыва» в Ярославле с рассказа о будущем, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мир переживает тектонические трансформации масштабного характера, именно тектонические. В чем они заключаются? В новых технологиях. Мы живем в век новой технологической революции. Зарождается новый технологический уклад. Что это означает для всего мира и для нас? Это действительно изменение во всем. И не только в самих технологиях. Потому что за изменениями в самих технологиях сразу следуют и другие изменения. Постараюсь проиллюстрировать, что я имею в виду. Скажем, мы вступаем в век цифровой революции, цифровой экономики. На этой базе развивается искусственный интеллект. На этой базе рождаются новые возможности в сфере беспилотного транспорта. На базе новых достижений в области биологии, генетики, открываются новые возможности в лечении заболеваний, растет продолжительность жизни, и у нас растет, кстати, быстрее, чем во многих других странах, и во всем мире. Растет даже в странах с, так скажем, совсем развивающейся экономикой. Все это приводит к изменению условий жизни людей. Вот конкретный пример. Все больше и больше людей начинают работать не полную рабочую неделю и в отдаленном доступе, просто в интернете работают. Нужно же обеспечить их права. Это до сих пор практически никак не урегулировано в трудовом законодательстве. С внедрением цифровых технологий точно совершенно будет высвобождаться большое количество работников. Куда их деть? Это могут быть не сотни тысяч, это могут быть миллионы людей, которые прекращают работу на традиционных рабочих местах», — сказал Владимир Путин.

Общаясь с школьниками, президент посоветовал больше рассчитывать на свои силы, не надеясь на «доброго дядю». Он посоветовал активнее искать себя в новом мире.

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