Что позволено Макрону, не позволено Сальвини. Как работает бюрократия в ЕС

Сергей Гуркин, , 15:49 — REGNUM

Вечером в среду, 12 декабря, премьер-министр Италии Джузеппе Конте встретился с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером и предложил ему очередной, вероятно, последний, вариант бюджетного компромисса. Юнкер от комментариев воздержался, но уже на следующий день еврокомиссар по экономике и финансам, экс-министр финансов Франции Пьер Московиси заявил, что предложенный итальянцами дефицит бюджета в 2,04% ВВП комиссию не устраивает.

В тот же день, несколькими часами ранее, Московиси подтвердил, что Еврокомиссия не будет принимать никаких мер в отношении Эммануэля Макрона, по крайней мере до весны. Макрон, желая задобрить «желтые жилеты», анонсировал ряд экономических мер, в том числе повышение минимальной зарплаты на 100 евро. В результате дефицит бюджета Франции вырастет до 3,4% ВВП, но этот показатель, в отличие от итальянских 2,04%, Еврокомиссию устраивает.

Правительство Италии намеревалось повысить дефицит бюджета до 2,4% ВВП, чтобы выполнить предвыборные обещания: снизить пенсионный возраст, отказаться от повышения НДС, ввести выплаты по доходу от гражданства. Еврокомиссия отвергла проект, ссылаясь на высокий госдолг страны, и пригрозила Италии санкциями. Итальянские министры пытаются пройти между Сциллой и Харибдой: и обещания выполнить, и с ЕС не поссориться. И продолжают переговоры.

Объяснения Московиси с точки зрения итальянцев не выглядят убедительными. У Франции, мол, госдолг ниже, а меры предложены экстренные и единовременные? По такой логике правительству Италии следовало в октябре предложить ЕС «хороший» бюджет, а всё остальное принять в экстренном порядке в декабре. А госдолг Франции хоть и действительно ниже (100% ВВП против 130%), но тоже не укладывается в нормативы ЕС (госдолг 60% и дефицит 3%).

Другими словами, Франция, как и Италия, имела слишком высокий госдолг, чтобы получать разрешение даже и на те 2,8% ВВП дефицита, что были утверждены Еврокомиссией изначально. Не говоря уже о дефиците в 3,4% ВВП. Но Еврокомиссия быстро переключила логику, забыла про цифры и стала рассуждать в понятиях «больше» и «меньше». Макрону разрешается делать в полтора раза больше, чем Конте и Маттео Сальвини.

Дело, разумеется, не в нациях. Предыдущим правительствам Италии Еврокомиссия разрешала утверждать бюджеты с дефицитом от 2 до 3% ВВП. Но Маттео Ренци, в отличие от своего тезки Сальвини, был соратником евробюрократов. Взамен на эти разрешения демократы повышали в Италии пенсионный возраст и проводили другие симпатичные бюрократам и транснациональным корпорациям меры. Наконец, они раздавали крупному бизнесу хорошие контракты на хороших условиях.

Францию тоже может ждать брюссельский ригоризм. Но только не сейчас, когда у власти Макрон, а позже, когда его сменит Марин Ле Пен или «желтые жилеты». Тогда и может «выясниться», что госдолг страны всё-таки слишком большой. И нужно не выполнять ту программу, за которую голосовали граждане, а расплачиваться за долги, накопленные политическими оппонентами, причем накопленные с разрешения Еврокомиссии.

В Италии такой демонстративно политизированный и предвзятый подход вызывает серьезное раздражение. Однако предложения о выходе из ЕС не в мейнстриме. Никак не поддерживает эти настроения и правительство. Через полгода состоятся выборы в Европарламент. И у обеих правящих итальянских партий есть все основания предполагать, что их представительство и в парламенте, и в Еврокомиссии будет расширено.

Сальвини идет на выборы в связке с Ле Пен и при поддержке целой россыпи сторонников национальных суверенитетов из разных стран ЕС, от Венгрии до Испании. Второй вице-премьер, Луиджи Ди Майо, уже анонсировал предстоящий альянс своего «Движения 5 звезд» с «желтыми жилетами», к этому альянсу, вероятно, присоединятся и другие. А пример самой Италии показывает, что сторонники национальных суверенитетов и борцы с истеблишментом вполне способны объединяться против оппонента и брать власть.

Поэтому Италия продолжает переговоры с Еврокомиссией. В Брюсселе сидят не только их «начальники», но и их политические противники. Сальвини и Ди Майо не хотят давать этим противникам такого козыря, как санкции в отношении Италии накануне европейских выборов. Расчет на то, чтобы всё-таки достичь какого-то компромисса и дотянуть до мая, с выполненными обещаниями и без санкций — а с другим составом Еврокомиссии начнется уже другой разговор.