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Чего ждать от Порошенко после введения военного положения?

Политика

Остаться у власти «не мытьем, так катаньем»

Чего ждать от Порошенко после введения военного положения?
Украина

Киев, 14 декабря 2018, 03:44 — REGNUM  Воинственные инициативы президента Украины сработали не на все 100%, а значит, Петру Порошенко необходимо продолжать обострять ситуацию. Какие козыри могут скрываться в его рукавах, рассуждает в своей статье автор Марьян Сидорив.

Идея, судя по всему, была вполне рабочей: пережить украинскую зиму, а рамках 60-дневного военного положения, оперативно зачистив всё, что может оппонировать продолжению властвования нынешнего президента. Идея эта настолько лежала на поверхности, что даже вызвала критику со стороны старающихся быть «проукраинскими» европейцев. а постеснявшись раздавшихся обвинений в недемократичности, Верховная рада ввела ВП только на 30 дней. И хотя под ударом оказались самые неприметные для Порошенко области, в которых теперь можно законно провести «разъяснительную работу», этого для него мало.

Опасность для самой Украины и ее соседей состоит в том, что следующим шагом, по логике развития событий, вполне возможна спровоцированная Порошенко полновесная война. Но не нарвется ли он в этот раз на упреждающий удар?

Читайте статью Приглашение Украины к войне и другие публикации Марьяна Сидорива об украинской политике.

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