И.о. главы Оренбурга предложил подчинённой чиновнице добровольную отставку

Оренбург, , 15:06 — REGNUM В Оренбурге и.о. главы Оренбурга Сергей Николаев подверг резкой критике работу управления жилищной политики горадминистрации. Чиновник после доклада начальника управления Оксаны Жебель о реализации программы, которая касается ликвидации аварийного жилья, предложил добровольно подать в отставку. Сам доклад исполняющий обязанности градоначальника оценил как неудовлетворительный, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

Николаев также отметил, что и у депутатского корпуса в последнее время накопилось множество вопросов к работе управления жилищной политики. Замечания касались бюрократической волокиты. Так, процедура заключения договоров социального найма может длиться несколько месяцев. В результате горожане записываются на личный прием к Николаеву и жалуются на низкую скорость работы чиновников. Бюрократизм приводит к простаиванию муниципальных квартир, что наносит ущерб муниципальному бюджету.

«Это не разовая ошибка, а такое отношение к работе. Я считаю, на муниципальной службе оно не позволительно. Поэтому я предложил Оксане Владимировне хорошенько подумать, может ли она и дальше продолжать работать. Сейчас формируется новая программа «Переселения граждан из ветхого и аварийного жилья на 2019 — 2024г», и мы просто не имеем права столкнуться при ее реализации с теми же самыми проблемами, что у нас сейчас. Нужно исправлять ошибки, а не плодить их», — подчеркнул Сергей Николаев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019—2024 годах в Оренбургской области планируется переселить из аварийного жилья 5,5 тысяч человек. Паспорт проекта ликвидации ветхого жилья уже подготовлен.

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