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Суд отменил постановление Еврокомиссии о допустимых пределах выхлопов

Политика

Ранее Европейская комиссия повысила допустимое предельное значение выброса оксида азота дизельными машинами

Суд отменил постановление Еврокомиссии о допустимых пределах выхлопов
mangopulp2008
Выхлопная труба

Люксембург, 13 декабря 2018, 15:09 — REGNUM  13 декабря Европейский суд отменил завышенные пределы содержания оксида азота в выхлопах дизельных транспортных средств. Суд объявил постановление Европейской комиссии об изменении значений, предписанных стандартом «Евро-6», частично недействительным, передает канал n-tv.

Против этого постановления подали иск власти Мадрида, Парижа и Брюсселя. Теперь они могут оспорить ограничения, а в случае сомнений ввести запрет на движение новых дизельных машин, которые были официально допущены к использованию.

Основанием спора является то, что Европейская комиссия при введении новой системы тестирования выхлопных газов Real Driving Emissions (RDE), измеряющей уровень выбросов на улицах, а не в лабораторных условиях, повысила предельные значения.

Вместо предписанных стандартами «Евро-6» 80 мг оксида азота на километр дизельным автомобилям разрешили в переходный период выбрасывать 168 мг, а после его окончания — 120 мг.

Это было оправдано неточностями измерений. Но если автомобилям будет разрешено выбрасывать в атмосферу больше вредных газов, то властям городов будет сложнее соблюдать юридические требования к качеству воздуха.

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