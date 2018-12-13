Генсек НАТО призвал Россию освободить задержанных украинских моряков

Вашингтон, , 15:03 — REGNUM Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко выступил за немедленное освобождение задержанных украинских моряков, об этом 13 декабря сообщила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску на своей странице в Twitter.

«Не может быть оправдания применению Россией военной силы против украинских кораблей и моряков. Россия должна немедленно освободить их», — процитировала Лунгеску Столтенберга.

Напомним, 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды России при следовании из Чёрного в Азовское море. Против нарушителей было применено оружие, корабли и экипаж были задержаны.

В свою очередь, в ФСБ России заявили, что строительство и эксплуатация Крымского моста через Керченский пролив подвергались главным провокационным нападкам со стороны Украины.

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