«Самопомощь» обвинили в Раде в блокировке получения кораблей из США

Киев, , 14:55 — REGNUM В Верховной Раде нет голосов за принятие законопроекта, который бы позволил США напрямую передать минобороны Украины боевые корабли класса «Оливер Хазард Перри» с противокорабельным вооружением класса «Гарпун». Об этом 13 декабря в эфире одного из украинских телеканалов заявил депутат от фракции Блок Петра Порошенко, секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.

По его словам, голосов не хватает даже в парламентской коалиции.

«Для этого США требуют, чтобы министерство обороны получило право на прямое получение товаров военного и двойного назначения без «Укроборонпрома», без прокладки спецэкспортеров. Соответствующий законопроект мы зарегистрировали, но почему-то не имеем голосов на его принятие в сессионном зале. Мне не понятно, почему отдельные политические силы декларируют преданность курса на усиление украинской армии, курса в НАТО и ЕС, но не дают поддержки, в частности «Самопомощь»?» — задался вопросом Винник.

При этом он напомнил, что ранее США частично усилили вооруженные силы Украины современными образцами вооружений.

«Это частично делается, просто не в том объеме как бы мы хотели. Во-первых, мы получили мощные артиллерийские, антиминометные радары, которые применяются Сухопутными войсками. Мы начинаем получать корабли — пока речь идет о катерах класса «Айленд» в количестве пять единиц. Мы услышали месседж, что США готовы в рамках программы избыточного военного имущества передать нам фрегаты класса «Оливер Хазард Перри»… Речь идет о кораблях, которые были построены в 80−90-ых гг. Эти корабли в абсолютно пригодном к эксплуатации состоянии, после капремонта. Главное, что они могут быть переданы с ударным вооружением — противокорабельным вооружением класса «Гарпун», — добавил Винник.

Он также считает, что США заинтересованы в присоединении Украины к НАТО.

«США являются главным донором силы в блоке НАТО… США заинтересованы в расширении НАТО на восток. Они заинтересованы, чтобы НАТО граничило с Россией по государственной границе Украины. Поэтому НАТО получает мотивационные вещи от США, поэтому интенсифицированы дискуссии и консультации», — подытожил Винник.

Как сообщалось, 12 декабря аналитический Центр CEPA опубликовал открытое письмо 47 влиятельных американских аналитиков, бывших чиновников и послов США, в котором они призвали президента США Дональда Трампа увеличить давление на РФ.

Они советуют Трампу предоставить Украине дополнительную помощь в секторе безопасности, в том числе повысить боеспособность украинских ВМС, предоставив радары, ракетные системы береговой охраны, разведданные и патрульные корабли. Кроме того, президента США просят повлиять на европейских партнеров, чтобы они полностью выполняли введенные ими санкции и призвать НАТО к постоянному присутствию в Черном море для обеспечения свободы судоходства. Немедленно ввести новые или расширить существующие ограничения для российской финансовой системы, а также убедить правительство Германии отказаться от строительства «Северного потока — 2».

Напомним, в августе президент Трамп подписал закон об оборонном бюджете страны на 2019 финансовый год. В документе на военную помощь Украине заложено 250 миллионов долларов. В 2018 году после длительных переговоров Украина получила от США противотанковые ракетные комплексы Javelin стоимостью 47 млн долл. При этом США предоставляют некоторые виды оборонительного вооружения, военные транспортные средства, проводят учения и тренировки для украинских военных на украинских полигонах, а также помогают в сфере военной медицины.