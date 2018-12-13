Президенту Литвы напомнили, как она стравливает политиков

Вильнюс, , 14:51 — REGNUM Председатель правящей в Литве партии Союз крестьян и зелёных Литвы Рамунас Карбаускис сегодня, 13 декабря, ответил на критику президента Литвы Дали Грибаускайте о том, что власти «бульдозерным способом» проталкивают реформы и «надменно» не обращают внимания на ошибки, не желая вести переговоры с заинтересованными сторонами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам Карбаускиса, часть ответственности за ошибки в реформах лежит на самой Грибаускайте. Он напомнил, что именно президент ранее подписала законопроекты, хотя имела право их отклонить или вносить изменения, а только потом начала критиковать правительство.

«Сейчас, когда реформа уже выполнена, говорится, что всё плохо, а я знаю, как исправить. Президент подписала законопроекты о реформах без всяких замечаний. Если знаешь и подписываешь, никого не предупреждаешь, то в таком случае принимаешь ответственность», — сказал сегодня в Сейме Карбаускис.

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Премьер-министр Саулюс Сквернялис был более категоричен и напомнил о стиле президента Литвы — стравливать политиков между собой.

«Видима только фасадная часть, а реальный вид, думаю, много политиков может рассказать. И господин Буткявичюс (экс-премьер Литвы Альгирдас Буткявичюс — прим. ИА REGNUM ), и я. (…) В конце концов его иллюстрирует та «тюльпанная почта», что о наших политиках думает, а что делает. Это не режиссура, не заданные до интервью вопросы, а просто такая реальность», — сказал Сквернялис, напомнив «слитую» в СМИ личную переписку Грибаускайте с обвиняемым в коррупции бывшим лидером либералов Элигиюсом Масюлисом, в которой Грибаускайте пользовалась псевдонимом «Тюльпан» (так по-литовски звучал её личный электронный адрес на домене канцелярии президента Литвы) и в которой не просто указывала, как навредить репутации политических оппонентов, но и добивалась нейтрализации материалов в СМИ.

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Говоря о режиссуре и вопросах заранее, Сквернялис, очевидно, имел ввиду требования Грибаускайте к журналистам перед интервью присылать вопросы и запрет на любые не оговорённые и утверждённые заранее темы.