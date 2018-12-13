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ДНР: ВСУ привезли большое количество химических веществ в центр Мариуполя

Политика

Украинские боевики могут устроить взрыв хранилища с химвеществами

ДНР: ВСУ привезли большое количество химических веществ в центр Мариуполя
Иллюстрация: Wolfhazmat.de
Склад химического оружия

Донецк, 13 декабря 2018, 15:03 — REGNUM  На территорию консервного завода в Мариуполе украинские боевики доставили большое количество бочек с химическими веществами, предположительно, аммиаком, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов, сообщает 13 декабря «Донецкое агентство новостей».

По его словам, емкости с химическим веществом расположены в центре Мариуполя. Как отмечают свидетели, бочки были привезены из Мариупольского металлургического комбината им. Ильича.

Безсонов подчеркнул, что ВСУ могут взорвать хранилище, где сосредоточены емкости. Он отметил, что ДНР уже обратилась к ОБСЕ, ООН и МККК с просьбой не допустить катастрофы в городе.

Напомним, ранее в ДНР заявляли, что ВСУ планируют теракт в Мариуполе, который станет формальной причиной наступления украинских войск на юге республики.

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Действия ВС Украины в Донбассе
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