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Назарбаев поддержал кандидатуру Станислава Зась на пост генсека ОДКБ

Политика

7 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры стран ОДКБ пока не решили вопрос о кандидатуре нового генерального секретаря организации

Астана, 13 декабря 2018, 14:53 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с государственным секретарем Совета безопасности Белоруссии Станиславом Зась, сообщили 13 декабря в пресс-службе главы государства.

Назарбаев поддержал кандидатуру Зась на пост главы генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Президент отметил, что госсекретарь обладает всеми качествами, необходимыми для работы на указанной должности.

Напомним, 7 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры стран ОДКБ пока не решили вопрос о кандидатуре нового генерального секретаря организации.

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Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
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