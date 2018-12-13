Назарбаев поддержал кандидатуру Станислава Зась на пост генсека ОДКБ

Астана, , 14:53 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с государственным секретарем Совета безопасности Белоруссии Станиславом Зась, сообщили 13 декабря в пресс-службе главы государства.

Назарбаев поддержал кандидатуру Зась на пост главы генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Президент отметил, что госсекретарь обладает всеми качествами, необходимыми для работы на указанной должности.

Напомним, 7 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры стран ОДКБ пока не решили вопрос о кандидатуре нового генерального секретаря организации.