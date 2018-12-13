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ЦИК России и Украины прекратили сотрудничество

Политика

Ранее на Украине заявили о прекращении действия договора о дружбе с Россией

ЦИК России и Украины прекратили сотрудничество
Ralf St
Нет контакта

Киев, 13 декабря 2018, 14:50 — REGNUM  Сотрудничество с Центральной избирательной комиссией (ЦИК) России прекратила ЦИК Украины, сообщает 13 декабря «112 Украина».

Согласно сообщению, сотрудничество прекращено в связи с вступлением на Украине в силу закон о разрыва договоры о дружбе с Россией.

Протокол о сотрудничестве между ЦИК России и Украины был подписан 24 февраля 2000 года.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, цель которого была не дать интегрироваться Украине с Россией. В результате к власти пришли украинские националисты, которые сразу начали проводить политику разрыва всех отношений с Россией.

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Антироссийская пропаганда на Украине
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