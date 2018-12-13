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Сенат призвал Трампа не поддерживать арабскую коалицию в Йемене

Политика

Резолюция носит декларативный характер

Вашингтон, 13 декабря 2018, 14:42 — REGNUM  Конгрессмены призвали президента США Дональда Трампа оставить без военной поддержки возглавляемую Саудовской Аравией коалицию в Йемене. Соответствующая резолюция принята американским Сенатом.

В поддержку резолюции поступило 60 голосов, 39 сенаторов высказались против принятия документа. Авторы резолюции подчеркнули, что призыв не распространяется на операции против членов террористической группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Резолюция не является обязательной к исполнению, документ носит декларативный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, война в Йемене идет с 2014 года. Проправительственные силы сражаются с повстанцами-хуситами. С 2015 года в стране присутствуют силы арабской коалиции во главе с Эр-Риядом. По подсчетам экспертов ACLED, за весь период конфликта в Йемене погибли более 60 тыс. человек.

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США и Саудовская Аравия
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