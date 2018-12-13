Кадыров прокомментировал темпы развития Чечни

Москва, , 14:40 — REGNUM Если бы Чечня получала от федерального центра больше средств на развитие региона — результаты деятельности региональных властей были бы более заметны. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Чеченский лидер подчеркнул, что, если бы в регион пришли в полном объеме федеральные деньги, власти республики «сделали бы больше».

«И еще больше, если бы нам не мешали», — подчеркнул Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря стало известно, что в развитие горных территорий пяти районов Чечни могут вложить до 230 млн рублей. Денежные средства будут направлены до 2020 года.

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