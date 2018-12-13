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На Украине пограничники проводят учения для резервистов

Политика

Призываются мужчины в возрасте от 25 до 50 лет

Киев, 13 декабря 2018, 14:38 — REGNUM  В государственной пограничной службе Украины начались сборы резервистов, сообщает 13 декабря пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, учения начались 11 декабря, на них были созваны мужчины в возрасте от 25 до 50 лет.

Отмечается, что резервисты будут проходить тактику пограничной службы, тактико-специальную подготовку, общую тактику, огневую подготовку, тактическую медицину.

Напомним, на Украине с 26 ноября введено военное положение в 10 областях сроком на 30 дней. Причина введения военного положения — задержание российскими пограничниками трех украинских военных судов, совершивших провокацию в территориальных водах России.

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Военное положение на Украине
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