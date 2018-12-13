Владимир Путин прибыл на форум «ПроеКТОриЯ»

Ярославль, , 14:31 — REGNUM 13 декабря Владимир Путин прибыл в Ярославль на форум «ПроеКТОриЯ». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Президент проведет большой открытый урок «Направление прорыва», который будет транслироваться из Ярославля на всю страну. Трансляция началась на сайте форума и в социальной сети «Вконтакте».

Урок начала телеведущая Яна Чурикова, Владимир Путин уже вышел на сцену.

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