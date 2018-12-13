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Владимир Путин прибыл на форум «ПроеКТОриЯ»

Политика

Президент начал открытый урок для всех школьников страны

Владимир Путин прибыл на форум «ПроеКТОриЯ»
Иллюстрация: Yarregion.ru
Владимир Путин

Ярославль, 13 декабря 2018, 14:31 — REGNUM  13 декабря Владимир Путин прибыл в Ярославль на форум «ПроеКТОриЯ». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Президент проведет большой открытый урок «Направление прорыва», который будет транслироваться из Ярославля на всю страну. Трансляция началась на сайте форума и в социальной сети «Вконтакте».

Урок начала телеведущая Яна Чурикова, Владимир Путин уже вышел на сцену.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин в Ярославле примет участие в открытом уроке форума «ПроеКТОриЯ»

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