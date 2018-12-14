Что бывает, когда элита и народ едины. Пример Восточного Тимора

Дили, , 01:10 — REGNUM Пример небольшого государства Тимор-Лешти (Восточный Тимор) наглядно показывает, как страна способна преодолеть давление ТНК и углеводородных гигантов, если ее элита не на словах едина с собственным народом и борется за процветание страны. Какой удивительный результат был получен в уходящем году руководством Тимор-Лешти, рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Александр Шпунт.

Премьер-министр Восточного Тимора Тамур Матан Руак объявил об увеличении государственного бюджета страны на $300 млн, на эти деньги будет куплен пакет акций компании Shell для создания консорциума по освоению газового месторождения Great Sunrise fields. Запасы этого месторождения весьма велики, и сражение, выигранное руководством Тимора, вовсе не популистская победа, а реальный и ответственный шаг.

Сплоченная, ответственная элита, показавшая высокую грамотность и понимание мировых процессов вкупе с заботой о будущем своей страны резко выделила «тиморский прецедент» на фоне того, как в современном мире происходят захваты месторождений в Африке, Центральной Америке и Индокитае. А несмотря на давление извне со стороны тех, кто хотел по привычной схеме раскачать внутриполитическую ситуацию в Тиморе, все политические партии страны выступили в вопросе месторождения Sunrise единым фронтом, и местные «НКО» понятного генезиса не смогли ничего внятного противопоставить солидарному мнению руководства и народа Тимора-Лешти.

Читайте статью Восточный Тимор и национальная элита — новый центр мирового сражения за газ и другие публикации Александра Шпунта.