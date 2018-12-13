Казахстан занял 90-е место в «Индексе свободы человека»

Астана, , 14:21 — REGNUM Казахстан занял 90-е место среди 162 стран в «Индексе свободы человека» составленном американским Институтом Катона. При этом республике удалось набрать 6,74 из 10 баллов, оказавшись в одном ряду с Папуа — Новой Гвинеей и Республикой Бенин.

Казахстан продемонстрировал свои лучшие показатели в таких сферах, как личность и отношения, охрана и безопасность, а также устойчивость нацвалюты. Худшие — по параметрам свободы собраний и гражданского общества, а также уровня верховенства закона.

Среди постсоветских республик авторы рейтинга отдали предпочтение Эстонии — 14-я позиция, Литве — 20-я, Латвии — 23-я, Грузии — 40-я и Армении — 57-я.

Несколько хуже, по их мнению, дела обстоят в Молдавии — 75-е место, в Киргизии — 99-е, на Украине — 118-е и в России — 119-е.

Замыкают список Таджикистан, расположившийся на 124-й строчке, Белоруссия — на 128-й и Азербайджан — на 130-й. Туркмения и Узбекистан в рейтинг включены не были.

Лидерами рейтинга американская исследовательская организация назвала Новую Зеландию, Швейцарию, Гонконг, Австралию и Канаду. Также в первую десятку были включены Нидерланды, Дания, Ирландия, Великобритания и Финляндия.

А на последних местах расположились Ливия, Ирак. Йемен, Венесуэла и Сирия.