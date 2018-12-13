Фейкомет против фейков: украинский опыт зачистки информпространства для ЕС

Андрей Стеценко, , 18:06 — REGNUM

11 декабря 13 европейских СМИ подписали соглашение, в котором договорились противостоять «фейковым» СМИ и их распространению в интернете. С одной стороны, проблема действительно важная: теснейшее переплетение СМИ и социальных сетей создаёт ситуацию, когда не имеет особого значения, куда вбрасывать неправдивую информацию. Ведь при должном уровне поддержки она обычно «заражает» критически важное количество узлов информационной сети. С другой стороны, очевидно, что бороться с несовершенством этой системы собираются её же звенья.

Яркий тому пример — подпись украинской делегации, представленной информагентством «Укринформ». Эта государственная структура на постоянной основе является ретранслятором фейков, причем на протяжении многих лет не только распространяет, но и продуцирует их.

Что такое «Укринформ»?

Во-первых, это не просто рядовое украинское СМИ, а целое информагентство. Во-вторых, оно государственное: формальным владельцем «Укринформа» значится министерство информационной политики Украины, также известное под прозвищем «Минстець» (по фамилии Юрия Стеця — первого главы этого министерства).

Любопытно, что датой основания агентства указан ещё 1918 год (тогдашнее название — Украинское телеграфное агентство), а его первым главой был небезызвестный Дмитрий Донцов — пожалуй, главный идеолог украинского национализма. После ликвидации опереточных попыток создать украинскую государственность 100 лет назад большевики агентство не разогнали, а только советизировали. И оно, меняя названия, дожило уже до сегодняшней украинской независимости. Кстати, даже само название «Укринформ» появилось ещё в УССР.

Сегодня «Укринформ» — достаточно крупное по меркам Украины информагентство. Оно имеет собственных корреспондентов и фотокорреспондентов во всех областях страны, а также наибольшую среди всех украинских информагентств сеть зарубежных корпунктов — в т. ч. в России, США, Канаде, Франции Бельгии, Польше. Функционирует это все на деньги налогоплательщиков, но сведений о бюджете агентства в открытых источниках нет.

Правда, сотрудничество с российскими журналистами сегодня переживает непростой период. Ещё в 2016 году Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту украинского госинформагентства с территории РФ. Причиной блокировки стала публикация комментария главы т. н. «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефата Чубарова, в котором тот призывал «вернуть Крым».

Немного истории

Сегодняшняя попытка Украины «вписаться» в борьбу с неправдивыми новостями и манипулированием информацией далеко не первая и уж точно не последняя. Ещё в 2005 году, после победы первого Майдана, ряд украинских сетевых изданий начали акцию под названием «Чистый интернет». Они, в частности, декларировали, что будут придерживаться в своей работе принципов сетевой этики: ссылаться на другие сайты при использовании информации, взятой с этих сайтов, не использовать псевдо-баннерную рекламу и кликбейт, отказаться от методов накрутки рейтинга, отвечать за достоверность размещённых материалов.

«…Разные политические силы и экономические группировки начали использовать интернет-ресурсы для выброса недостоверной информации, а иногда и откровенного вранья», — объяснили тогда СМИ свою инициативу.

Каждый участник получал плашку «Чистый интернет», которая должна была сигнализировать пользователям о том, что на этих ресурсах они не наткнутся на фейковые материалы, проплаченную информацию и т. п. Однако довольно быстро инициатива благополучно заглохла.

К началу 2010-х в украинской журналистике сложился своего рода триумвират, претендующий на арбитраж и право делить СМИ на порядочные и не очень. Речь о главредах изданий «Зеркало недели» Юлии Мостовой, «Телекритика» Наталье Лигачёвой и «Украинская правда» Алёне Притуле. Причём Лигачёва даже пыталась рейтинговать СМИ и даже телеканалы, высчитывать количество ангажированных сюжетов. Однако затем случился конфуз — оказалось, что разместиться за деньги можно и в этих «высокоморальных» изданиях. Правда, стоило это в 2−3 раза дороже средней стоимости размещения.

И вот теперь знамя борьбы за чистый интернет и против фейков поднимает «Укринформ». Проблема ровно одна — собственник этого информагентства.

Министерство правды

Мининформ Украины — относительно новое министерство, недавно ему исполнилось всего 4 года. По многочисленным свидетельствам участников процесса, решение о его создании принималось лично Петром Порошенко уже вскоре после победы на выборах 2014 года, а значит, идея пришла в голову ещё во время избирательной кампании, если не ранее.

Любопытно, что новому министерству уже тогда никто не обрадовался, в т. ч. и в западных структурах.

«…Инициатива Украины создать министерство информации несет явную угрозу для свободы медиа, это не способ контрпропаганды», — комментировала ситуацию представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович.

А вот слова генерального секретаря организации «Репортеры без границ» Кристофа Делуара:

«В демократическом обществе деятельность медиа не должна регулироваться властью. Создание министерства информации — самый плохой из всех возможных ответов на те серьезные вызовы, с которыми сталкивается правительство».

Резко возражали против министерства и сами журналисты, в т. ч. Сергей Лещенко и Мустафа Найем, ставшие народными депутатами по списку «Блока Петра Порошенко». Это была едва ли не первая их серьёзная размолвка с президентом и его политической силой.

Впрочем, возражали не все. Часть украинских журналистов искренне или с корыстным расчётом приняли аргументацию власти о том, что мы, мол, находимся в состоянии «гибридной войны» и должны подсказывать прессе, какие темы сегодня более актуальны, какую терминологию следует использовать, а какой — избегать. Поэтому за новым министерством практически сразу же закрепилось ещё одно прозвище — министерство правды.

Оно и само вскоре подтвердило эту репутацию.

Во-первых, министерство начало «борьбу за умы» жителей Донбасса — восстановило работу украинского телевидения в зоне т. н. «АТО», а также начало борьбу с телевидением ДНР и ЛНР (подавление сигнала «глушилками»).

Ещё один проект министерства — телеканал Ukraine Tomorrow, рассчитанный на иностранную аудиторию (его тут же окрестили «украинским Russia Today»). Причина понятна: министерству важно было вступить в борьбу даже не столько за донецкого зрителя и слушателя, сколько за зарубежного, чтобы формировать собственную картину происходящего в зоне конфликта.

Однако самым известным проектом мининформа стали «Информационные войска Украины». В министерстве объявили, что набирают базу «волонтёров» для важного проекта. А когда набрали, то объявили, что еженедельно станут присылать на почту «задания». По сути, это были «темники», т. е. перечень важных, с точки зрения чиновников, новостей и тем. А задача «войск» — распространять эти новости (в трактовке, одобренной министерством, и от сайтов, которые её соблюдают) в соцсетях и прочих популярных интернет-площадках. Тот, кто ориентируется в украинской повестке, наверняка знаком с термином «порохоботы». Однако мало кто помнит, что именно мининформ под руководством Юрия Стеця и стал их создателем.

«Благодаря «Минстецю» Киеву удалось зачистить информационное пространство и предельно унифицировать освещение политических событий. Дошло даже до составления списка слов, которые нельзя произносить на ТВ, не говоря уже списке экспертов, которых не зовут в эфир. То есть, по факту, «Минстець» — это орган государственной власти, чья задача — цензурировать информационное пространство. С этой задачей «Минстець» прекрасно справился. И «Укринформ» ничем не отличается от того, во что киевская власть превратила информационное пространство. И, судя по тому, что «Укринформ» присоединился к декларации по борьбе с фейковыми новостями, сегодня деятельность «Минстеця» в ЕС одобряют и поддерживают. Сейчас это выглядит примерно как присоединение редакции газеты «Дер Штурмер» под руководством Юлиуса Штрайхера к конвенции по защите прав евреев в Третьем Рейхе и оккупированной Европе», — так оценивает роль мининформа и его информагентства в постмайданной Украине в комментарии для ИА REGNUM журналист Иван Лизан.

Фейки от противника фейков

В своей деятельности «интернет-войска» опираются в основном как раз на «Укринформ» — там всегда чётко выверенная терминология, без отклонений от «генеральной линии». Скажем, если «порохоботы» или «Укринформ» пишут о жителях неподконтрольных Украине территорий, то это как правило «оккупанты» (с намёком на то, что никаких ВС ДНР и ЛНР не существует, это всё переодетая российская армия). К примеру: «Во время патрулирования наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали попадание боеприпасов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации». Наверняка наблюдатели миссии ОБСЕ регулярно удивляются тому, что фиксируют обстрелы со стороны «формирований Российской Федерации».

В качестве новостей здесь всегда можно прочесть детальные отчёты об обстрелах позиций ВСУ (правдивы они или нет — вопрос отдельный). Будет с точностью подсчитано количество мин и снарядов. А вот информация об ответном огне всегда скромна, не говоря уж об очередности. Сама новость как бы создаёт ощущение того, что инициатор обстрелов — всегда ВС ДНР/ЛНР, и только они. То же самое касается и объектов инфраструктуры, а также домов мирных жителей — их обстреливают «только» ВС республик Донбасса и никто иной.

«Укринформ» крайне скупо пишет о потерях ВСУ в Донбассе. В сообщении может «проскочить» раненый, убитый — крайне редко. Вместо этого информагентство пишет о этих потерях постфактум, сообщая о похоронах, а не о самой гибели. Либо же агентство может даже расщедриться и сообщить сразу о 13 раненых, доставленных в Львовский военный госпиталь самолётом, но информации об обстоятельствах этих ранений не будет.

Впрочем, и откровенные фейки на ленте агентства также встречаются. Скажем, «Укринформ» регулярно перепечатывает прогнозы украинских чиновников об очередной угрозе нападения России. Последняя резонансная неправдивая информация — о толпах, штурмующих военкоматы Украины после введения военного положения. Хотя другие СМИ, да и сами военкомы говорят о провальном призыве, из-за чего призывников приходится отлавливать в метро и студенческих общежитиях.

«Держи вора»

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Лицемерие позиции «Укринформ» против фейковых новостей в том, что ни информагентство, ни министерство информации обычно не размениваются на публикацию отдельных фейковых новостей. Они искажают картину происходящего в целом. Причём не подменой фактов, а оценками, конструированием особого метаязыка, которым описываются чувствительные для украинской власти темы.

Впрочем, это совсем не украинское изобретение. Западные СМИ уже давно заняты коррекцией информационной картины мира в угоду текущей политике своих правительств. Украина в этом смысле следует в их фарватере, а также помогает европейским и американским СМИ «правильно» освещать украинские события.

Показательно также, что в тот же день, когда «Укринформ» присоединился к европейскому движению против фейковых новостей, в Европарламенте был зарегистрирован проект резолюции о свободе слова на Украине. Такое происходит впервые в истории ЕП, что уже само по себе показывает, что дела со свободой слова на Украине очень плохи.

В этой резолюции говорится, в частности, о ряде украинских СМИ (телеканалах «112.Украина», NewsOne), все проблемы которых возникают из-за того, что в своей деятельности они не придерживаются одобренного мининформом Украины «демоспика», а также не «прислушиваются» к рекомендациям властей относительно желательной повестки.

Если же оценивать инициативу глобально, не только с позиций, собственно, Украины, то всё тоже, мягко говоря, неоднозначно.

«СМИ не могут не продуцировать фейки потому, как не имеют возможности отличить факт от вымысла… Исключения ранее составляли профильные научные СМИ, но с появлением такого понятия, как «рейтинг цитирования», а также коммерческих баз данных, типа «Скопуса»,… фейки появились и там. Так что все это исключительно пиар и не более того. Да, напомню, что громче всех «держи вора» кричит сам вор. Так что если вы видите где-то СМИ, которое позиционирует себя как «честное и неподкупное», то это 100% маркер его продажности и заангажированности», — комментирует идею антифейковой декларации эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.