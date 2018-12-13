СБУ опасается «провокаций» во время собора украинских раскольников

Киев, , 14:17 — REGNUM Накануне и во время проведения «объединительного собора» на Украине готовятся «провокации», заявил заместитель главы службы безопасности Украины (СБУ) Виктор Кононенко, сообщает 13 декабря «112 Украина».

По его словам, «провокации» опять «готовят» пророссийские активисты, «получающие указания» от российских спецслужб.

Кононенко считает, что только пророссийские активисты могут выходить на протест, а граждане Украины, недовольные расколом в православии, — не могут.

Помимо этого, представитель СБУ уверен, что в акциях против собора будут участвовать священнослужители УПЦ МП «под руководством России».

Напомним, ранее священники провели флешмоб в поддержку УПЦ МП: выложили в соцсети свои фотографии с надписями: «Готов к вызову в СБУ».