Блиц-опрос: «Жээнбекову угрожает не Атамбаев, а проблемы в экономике»

Бишкек, , 14:11 — REGNUM «Мы отвлекаемся на политические игры, а экономической никто не занимается», — пока в Киргизии нарастает противостояние между бывшим и нынешним президентами, состояние экономики остается тревожным.

Комментируя ИА REGNUM сложившуюся ситуацию, эксперты подчеркивают — чтобы укрепить позиции президенту Сооронбаю Жээнбекову важно не столько одержать победу над своим предшественником, сколько не допустить экономических потрясений в стране.

Марс Сариев, политолог:

Сейчас перед президентом Киргизии стоит главная задача — пополнение бюджета страны, благополучное завершение года и продолжение ранее обозначенных реформ.

Последние события — инициативы правительства по введению дополнительной платы при покупке сотовых телефонов, обозначенное повышение тарифов на электроэнергию, идея и введении дополнительных сборов и оттягивание принятия решения по «Кумтору» (крупнейшее золоторудное месторождение в Киргизии) говорят о необходимости нахождения дополнительных источников финансовых поступлений.

Если эти проблемы не будут решены — это может серьезно изменить расклад политических сил в стране. Алмазбек Атамбаев назначил съезд сторонников на весну будущего года. Сейчас у него нет реальных инструментов для того, чтобы переломить ситуацию в свою пользу. Вокруг него остается небольшая группа преданных людей, но их возможности ограничены.

Но если появятся реальные поводы для критики, подкрепленные общественным недовольством, — Атамбаев этим воспользуется. Он обязательно напомнит избирателям, что надежды связанные с улучшением ситуации в стране, которые принес с собой Жээнбеков, не сбылись.

Конечно, президент может обратиться за помощью к России, чтобы та оказала финансовую помощь, но я очень сомневаюсь, что Москва придет от этого в восторг. Нужно самим решать проблемы. Тем более, что часть из них — вполне по силам действующей власти.

Нужно отказаться от популистских идей, которые озвучивают члены правительства и сосредоточиться на проектах, которые приносят реальную прибыль. Это сектор сельского хозяйства, горнорудная отрасль, сфера обслуживания. Тем более, что подвижки в этих направлениях есть.

Марат Казакбаев, политолог:

Сейчас Бишкек зациклен на борьбе с бывшим президентом Атамбаевым. Это четко видно. В битву включились правозащитники, политики, оставшиеся без работы, и многие другие. Все они поддерживают одну из противоборствующих сторон.

Беда в том, что текущая ситуация отодвигает проблемы в экономике на второй план. Их игнорируют и используются только как поводы для критики политических режимов. Это беда для действующего президента Сооронбая Жээнбекова, ведь сейчас у руля находится он и команда управленцев, которые пришли с ним. Алмазбеку Атамбаеву уже все равно, он отстранен от власти и не может принимать решения.

Сложно сказать, сколько еще продлится эта борьба, но зацикливаться исключительно на ней — большая ошибка.

Бишкеку можно было бы записать в свой актив решение проблем, которые не поддались бывшему президенту. Например, начало строительства каскада ГЭС или внесение ясности касательно судьбы рудника «Кумтор». Эти ключевые проекты в одних из самых перспективных и важных отраслях Киргизии — горнорудной отрасли и гидроэнергетике.

Однако этого не произошло. Надеюсь, что в 2019 году президент обратит внимание на эти проекты и сделает то, что не смогли или не захотели сделать его предшественники.

Шерадил Бактыгулов, эксперт по государственному управлению:

Противостояние между Атамбаевым и Жээнбековым — это не столкновение двух политиков, а столкновение их команд. Самому Сооронбаю Жээнбекову воевать с Атамбаевым просто нет смысла. А вот людям вокруг президента — это большой вопрос. Есть определенные личности, которые не любят Атамбаева и, вероятно, подталкивают президента к каким-то действиям в отношении бывшего главы государства.

Что касается экономики и политики, то я предлагаю разделить эти два понятия. Дело в том, что в Киргизии экономика живет сама по себе. Те проблемы, которые сейчас есть в стране в большей степени связаны с деятельностью клановых группировок. Это не результат текущей работы президента или плохого влияния экс-президента.

Мы привыкли ставить знак равенства между политическими баталиями и экономической составляющей — но это ошибка. Мы отвлекаемся на политические игры, а экономической никто не занимается.

Вернее, ею занимаются те, кто хочет заработать. Поэтому думать о том, что противостояние между Атамбаевым и Жээнбековым приведет к снижению темпов роста экономики, нельзя. Потому, что негативные последствия возникают вне зависимости от большинства прописанных сценариев.