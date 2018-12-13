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Владимирский губернатор опроверг причастность к криминальной добыче песка

Политика

Владимир Сипягин опроверг информацию, которая ранее появилась в СМИ

Владимир, 13 декабря 2018, 14:11 — REGNUM  Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин опроверг свою причастность к бизнесу по добыче песка, который может фигурировать в деле против бывшего главы департамента природопользования Алексея Мигачева. Об этом глава области заявил ТАСС, отметив, что журналисты, которые опубликовали эту информацию, перемешали факты с домыслами.

«Я не имею отношения к бизнесу по добыче песка, с которым меня упорно пытаются связать», — сказал Владимир Сипягин.

Ранее федеральный телеканал показал сюжет о том, что глава региона может быть связан с разработкой песка в месторождении, которое в свою очередь может фигурировать в деле Алексея Мигачева.

ИА REGNUM напоминает, что дело в отношении Алексея Мигачева было возбуждено в ноябре 2017 года. Следователи подозревают его в превышении должностных полномочий. Согласно материалам дела, чиновник в 2015 году выдал коммерческой фирме лицензию на право проведения изыскательных работ и добычи полезных ископаемых без проведения аукциона, из-за чего бюджет недополучил около 40 млн рублей.

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Владимир Сипягин был избран губернатором Владимирской области в сентябре 2018 года. По результатам второго тура он обошел экс-главу региона Светлану Орлову. Ранее СМИ усомнились в том, что Владимир Сипягин законно получил высшее образование. В вузе, который окончил губернатор, домыслы опровергли.

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Выборы губернатора Владимирской области — 2018
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