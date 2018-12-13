Президент Грузии: Иванишвили должен вернуться на пост премьера

Тбилиси, , 14:00 — REGNUM Пока еще действующий президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает, что председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили должен вернуться на пост премьера. Об этом президент заявил на встрече со студентами 12 декабря.

По его словам, в стране за 5 лет правления «Грузинской мечты» сложилась непонятная политическая система, к которой имеется немало вопросов как у оппозиции внутри страны, так и у партнеров за рубежом.

«Когда наших политиков в течение этих 5 лет спрашивали о роли Бидзины Иванишвили, они отвечали со смущением, невнятно, и было неясно, признают его роль или нет. Будет неплохо, если Бидзина Иванишвили вернется. Как это в песне? «И прекратится неуместная улыбка». Я буду рад, если эта «улыбка» прекратится и в политике», — заявил студентам Маргвелашвили.

Президент сделал небольшое отступление и подчеркнул, что Бидзина Иванишвили — самый умный в правящей партии политик и что работать с Иванишвили ему нравилось.

Как известно, 16 декабря состоится инаугурация новоизбранного президента Грузии Саломе Зурабишвили, после чего полномочия Георгия Маргвелашвили прекратятся.

В свое время, в 2013 году Маргвелашвили был избран на пост президента как кандидат от коалиции «Грузинская мечта» и считался ставленником Бидзины Иванишвили. Но уже с первых дней нахождения на посту главы государства Георгий Маргвелашвили предпринял ряд «самостоятельных» шагов, противоречивших его заявлениям, сделанным во время предвыборной кампании. В частности, он занял Авлабарский президентский дворец, который «Грузинская мечта» собиралась использовать для других целей.

Кроме того, Маргвелашвили назначил своими советниками людей, которые ассоциировались с лидерами «Единого национального движения». Такие действия президента изменили отношение к нему со стороны правящей коалиции и правительства. Неоднократно подвергал его критике сам Бидзина Иванишвили. Под конец правления Маргвелашвили правительство Грузии разработало законопроект, согласно которому государство отказывается от пожизненной охраны людей, занимавших пост президента и обеспечивает ему охрану только в течение одного года после ухода с занимаемой должности.

В администрации Маргвелашвили выразили предположение, что эти поправки направлены именно против него, но в правящей партии объяснили их сокращением полномочий президента, предусмотренным измененной Конституцией, которая вступит в силу с 16 декабря.