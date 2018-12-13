Московский чиновник возглавил департамент архитектуры Краснодара

Краснодар, , 13:54 — REGNUM Директором департамента архитектуры и градостроительства Краснодара назначен Владимир Цой, сообщила пресс-служба администрации города. Кандидатура Цоя 13 декабря была согласована депутатами гордумы.

«Департамент архитектуры и градостроительства — один из ключевых для Краснодара. У Владимира Цоя большой опыт работы в этой сфере в правительстве Москвы, Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Причем именно тот опыт, который необходим городу. Особенно сейчас, когда стартует работа над новым Генеральным планом Краснодара — крайне важным стратегическим документом», — сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

Владимир Цой родился в 1985 году, с 2012 года занимал пост советника правового управления департамента градостроительной политики в правительстве Москвы. С 2015 года работал замдиректора департамента государственных услуг в строительстве и разрешительной деятельности министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. С лета 2018 года Владимир Цой работал заместителем директора МКУ «Информационный центр по обеспечению градостроительной деятельности муниципального образования город Краснодар».

Михаил Фролов, руководивший департаментом архитектуры и градостроительства Краснодара с июня 2017 года, уволился по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

Добавим, что в начале сентября был назначен главный архитектор — замдиректора департамента архитектуры и градостроительства Краснодара. Им стала 28-летняя Наталья Машталир, известная в городе своей общественной деятельностью.

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