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В горздраве Екатеринбурга сменилась власть

Политика

Прежний начальник уволен

В горздраве Екатеринбурга сменилась власть
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Шахматы

Екатеринбург, 13 декабря 2018, 13:51 — REGNUM  В Екатеринбурге назначен новый начальник городского управления здравоохранения. Им стал Денис Давыдов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

Решение о назначении принял глава города Александр Высокинский. О новом руководителе известно, что он является врачом-хирургом-онкомаммологом высшей категории и доцентом кафедры онкологии и медицинской радиологии медицинского университета. Кроме того, он состоит в обществе онкологов-химиотерапевтов RUSSCO.

Ранее во главе горздрава был Александр Дорнбуш. По решению Высокинского он отправлен в отставку.

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Отставки и назначения
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