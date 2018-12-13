В горздраве Екатеринбурга сменилась власть

Екатеринбург, , 13:51 — REGNUM В Екатеринбурге назначен новый начальник городского управления здравоохранения. Им стал Денис Давыдов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

Решение о назначении принял глава города Александр Высокинский. О новом руководителе известно, что он является врачом-хирургом-онкомаммологом высшей категории и доцентом кафедры онкологии и медицинской радиологии медицинского университета. Кроме того, он состоит в обществе онкологов-химиотерапевтов RUSSCO.

Ранее во главе горздрава был Александр Дорнбуш. По решению Высокинского он отправлен в отставку.