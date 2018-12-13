Транзит и Калининград: как Россия может ответить на санкции Литвы

Москва, , 13:47 — REGNUM Санкции со стороны Литвы ничем России не угрожают, а ответить на этот шаг Россия может определенными мерами в части транзита и обеспечением энергетической безопасности Калининградской области, отметил заместитель главного редактора ИА REGNUM Игорь Павловский, комментируя информацию о предстоящем «зеркальном ответе» России на литовские санкции.

Как сообщалось ранее, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия примет зеркальные меры в ответ на введение Литвой санкций после инцидента в Керченском проливе. По словам Захаровой, «любые антироссийские действия литовских властей без адекватной реакции не останутся».

О введении санкций против России президент Литвы Даля Грибауйскайте заявила на встрече с Петром Порошенко 7 декабря. В частности, предполагается введение индивидуальных санкций против граждан РФ с запретом на въезд в страну и ведение экономической деятельности в Литве. Кроме того, Грибаускайте пообещала расширить военное присутствие Литвы на территории Украины.

Санкции Литвы ничем России не угрожают и угрожать не могут. Бизнес практически свернут. Серьезные интересы отсутствуют. Поэтому они могут вводить какие угодно меры. Тем более что с точки зрения Дали Грибаускайте Россия уже давно «ведет войну с Европой».

А вот хороший ответ на эти санкции Россия дать может. Во-первых, создать экономические предпосылки для перенаправления белорусского транзита из литовских портов в российские. Во-вторых — обеспечить энергетическую безопасность Калининградской области, продолжив строительство атомной электростанции, — отметил Игорь Павловский.