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Индия отказала российской компании в покупке нефти из Ирана – министр

Политика

Нью-Дели отказался от продажи из-за введенных США санкций против Ирана

Индия отказала российской компании в покупке нефти из Ирана – министр
Иллюстрация: Interpolit.ru
Нефть

Тегеран, 13 декабря 2018, 13:45 — REGNUM  Индия отказала в продаже сырья российскому перерабатывающему предприятию, находящемся в стране, из-за введенных США санкций против Ирана, заявил 12 декабря министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением он выступил на иранском телевидении, отвечая на вопрос о том, почему Тегеран не покупает перерабатывающие предприятия за рубежом. Он подчеркнул, что для этого необходимы значительные инвестиции, а само предприятие будет находиться в юрисдикции той страны, в которой оно работает.

«Например, одна российская компания приобрела нефтеперерабатывающий завод Essar в Индии. Тем не менее она не может покупать нефть из Ирана», — отметил он.

«Для правительства Индии было сделано исключение [дающее ей право импортировать нефть из исламской республики], но оно действует только для государственных компаний», — добавил он.

Напомним, правительство США, вернувшее санкции против Ирана, сделало исключения для ряда стран, которые не подпадают под запрет на импорт иранской нефти. Среди них, помимо Индии, Китай, Южная Корея, Япония и другие.

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Противостояние Ирана и США
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