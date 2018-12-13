ЕСПЧ запретил адвокату подавать жалобы на Украину

Киев, , 13:47 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил адвокату Наталье Целовальниченко с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), оккупированной Украиной, подавать жалобы на Украину, говорится в официальном решении ЕСПЧ, сообщает 13 декабря «112 Украина».

Согласно сообщению, правозащитница подавала множество исков в ЕСПЧ против Украины в связи с разрушениями, причиненными гражданами Украины в Донбассе. Однако европейский суд заявил, что в ряде документов, поданных адвокатом, есть очевидные признаки подделки, некоторые жалобы поданы от уже умерших людей.

«Суд отстранил Целовальниченко, учитывая ее мошенническую и оскорбительную деятельность», — говорится в сообщении суда.

Напомним, ранее президент ЕСПЧ Гвидо Раймонди заявил, что в суд было подано порядка 3,8 тыс. жалоб на Украину из-за гражданской войны в Донбассе.