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ЕСПЧ запретил адвокату подавать жалобы на Украину

Политика

Суд усмотрел в действиях адвоката мошенничество и оскорбления суда

Киев, 13 декабря 2018, 13:47 — REGNUM  Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил адвокату Наталье Целовальниченко с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), оккупированной Украиной, подавать жалобы на Украину, говорится в официальном решении ЕСПЧ, сообщает 13 декабря «112 Украина».

Согласно сообщению, правозащитница подавала множество исков в ЕСПЧ против Украины в связи с разрушениями, причиненными гражданами Украины в Донбассе. Однако европейский суд заявил, что в ряде документов, поданных адвокатом, есть очевидные признаки подделки, некоторые жалобы поданы от уже умерших людей.

«Суд отстранил Целовальниченко, учитывая ее мошенническую и оскорбительную деятельность», — говорится в сообщении суда.

Напомним, ранее президент ЕСПЧ Гвидо Раймонди заявил, что в суд было подано порядка 3,8 тыс. жалоб на Украину из-за гражданской войны в Донбассе.

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