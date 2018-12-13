Посол Индонезии в Китае встретился с бизнесменами из других стран

Пекин, , 14:08 — REGNUM Посол Индонезии в Китае Джаухари Оратмангун сделал заявление в эфире китайского телеканала CCTV о потенциале Индонезии в области торговли, инвестиций и туризма, который обсуждался в ходе встречи Джаухари Оратмангуна с послами из Италии, Ирландии, Греции и Литвы, сообщает Antaranews.

Посол Индонезии встретился с послами и предпринимателями из других стран в рамках мероприятия, организованного китайским телеканалом.

«Мы передали нашим партнерам, что Индонезия стремится налаживать торговые, инвестиционные и туристические отношений», — заявил он.

Посол также использовал это событие для общения с главами компаний JD.Com, Financial Ant/Alipay, Xiaomi, CNBM, которые инвестировали примерно в 20 индонезийских компаний.

На мероприятии, проводимом крупнейшей телевизионной станцией в Китае, Индонезия получила возможность продемонстрировать туристические туры, услуги авиакомпании Garuda Indonesia, а также индонезийские продукты, такие как лапша быстрого приготовления, крупук, печенье и ласточкины гнезда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр-координатор по морской политике Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан пригласил инвесторов из Китая увеличить свои инвестиции в Индонезию.

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