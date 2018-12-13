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Нетаньяху вступился за Саудовскую Аравию в связи с убийством Хашогги

Политика

Дестабилизация королевства опасна для Ближнего Востока

Нетаньяху вступился за Саудовскую Аравию в связи с убийством Хашогги
Иллюстрация: Kremlin.ru
Биньямин Нетаньяху

Тель-Авив, Израиль, 13 декабря 2018, 13:26 — REGNUM  Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предостерег от дестабилизации ситуации в Саудовской Аравии, сообщает 13 декабря Anadolu.

Глава израильского правительства подчеркнул, что убийство журналиста Джамаля Хашогги не должно стать поводом для удара по королевству.

«То, что произошло в Стамбуле — это ужасно. Но эта ситуация уравновешивается важной роль Саудовской Аравии на Ближнем Востоке», — подчеркнул Нетаньяху.

«Если Саудовская Аравия будет дестабилизирована, то это повлечет за собой дестабилизацию Ближнего Востока», — резюмировал израильский премьер-министр.

Напомним, 2 октября в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле был убит журналист Джамаль Хашогги. Эр-Рияд в последствие признал свою причастность к данному преступлению, что, в свою очередь, вызвало резкую критику со стороны международного сообщества в адрес королевства.

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Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
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