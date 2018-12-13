Госдума ужесточает требование к техосмотру автомобиля. Снова очереди?

Москва, , 13:22 — REGNUM Законопроект, устанавливающий новые требования к прохождению техосмотра, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря. МВД будет контролировать проведение техосмотра.

Вводится фото‑ и видеофиксации процедуры технического осмотра транспортного средства, что позволит проверить факт проведения техосмотра.

Предполагается ввести оформление диагностической карты в виде электронного документа и ее подписание квалифицированной электронной подписью технического эксперта, осуществлявшего процедуру техническою диагностирования ТС.

Вводятся требования к производственно-технической базе пункта технического осмотра, устанавливается пропускная способность, превышать которую более чем на 5% запрещается.

Следить за процессами будет РСА.

«Слишком много функций мы передаем автостраховщикам, которые начинают управлять процессами. Мы считаем, что Минпром должен сертифицировать техстанции», — заявил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев («Единая Россия»).

Он предостерег от очередей при прохождении техосмотров.

«Что касается физлиц-автолюбителей, которых более 50 млн, надо посмотреть так, чтобы мы не вернулись к 2011 году, к очередям, которые у нас были по пять-семь дней, чтобы пройти техническое обслуживание», — заявил глава комитета.

Нововведение повлияет на стоимость техобслуживания. В Госдуме озвучивались в цифры — рост составит минимум 1,5 раза.

Ранее Госдума приняла пакет законопроектов, вводящие штрафы за «серые» техосмотры. Штраф для граждан составит 2 тыс. рублей. Предполагается, что нарушителей будут штрафовать камеры.

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