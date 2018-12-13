В Госдуме предлагают отменить техосмотр

Москва, , 13:21 — REGNUM Процедура техосмотра является профанацией, ее надо отменить для некоммерческого транспорта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря об этом заявил депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ) в ходе пленарного заседания.

«Предложение — отменить процедуру техосмотра. Речь идет о личных автомобилях, которые не используются в коммерческих целях. Для всех остальных — ее сохранить, ужесточить ответственность за управление транспортом в неисправном состоянии, чтобы собственников стимулировать к управлению транспортом в хорошем состоянии», — заявил Куринный.

Он обратил внимание на то, что раз в год автовладельцы все равно посещают техцентр, где автомобиль проходит ряд поверок.

«В рамках тех ТО, которые регулярно проходят, (следует) обязать проводить диагностику основных узловых частей автомобиля: тормозной системы, рулевого управления — раз в год. Все равно те или иные работы раз в год (проводятся), автовладельцы загоняют (машины) на техстанции», — указал парламентарий.

Госдума обсуждает новые требования к техосмотру.

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