Военные США – главный риск для новой военной операции Турции в Сирии

Анкара, , 13:14 — REGNUM Турецкие военные эксперты отмечают, что новая военная операция Турции на северо-востоке Сирии, скорее всего, состоится. Это, конечно же, беспокоит США.

Американский телеканал CNN опубликовал заявление Пентагона о возможной военной операции Турции в Сирии. Представитель минобороны США Шон Робертсон сказал, что США выступают против каких-либо односторонних военных действий на северо-востоке Сирии. В этом районе находится американский персонал, и это «вызывает серьезную обеспокоенность». Пентагон считает проведение военной операции Турции в данном регионе недопустимым.

Это заявление американского военного чиновника появилось в ответ на выступление Реджепа Эрдогана, президента Турции, 12 декабря на оборонном форуме в Анкаре. Президент Турции сообщил, что военная операция против курдских вооруженных отрядов на северо-востоке Турции начнется через несколько дней.

Эксперты также отметили нюансы в выступлении Реджепа Эрдогана: говоря о сроках начала военной операции, он даже ограничил себя временными рамками — «через несколько дней».

Самый главный риск для Турции — это американские военные, и как они себя поведут, пока точно сказать трудно. Следует заметить, что президент Турции в своей речи сказал, что «американские солдаты никогда не будут нашими целями».

Большой риск для турецкой армии и ее союзников представляют тяжелые вооружения курдских отрядов Народных защитников, которыми их обильно снабдили США. Его использование приведет к большим потерям у наступающих турецких войск. Вопрос — разрешат ли американцы курдам его использовать.

Что интересно: ряд военных ресурсов недавно сообщили, что американские военные покидают район Таль-Абъяд и оставляют своих «союзников» в лице курдских отрядов. Однако эта информация еще требует подтверждения. Таль-Абъяд и рассматривался как наиболее предпочтительное направление для турецкого наступления. Эта местность ранее обстреливалась турецкими войсками с большой интенсивностью.