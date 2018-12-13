Турецкие военные мобилизовали до 14 тыс. сирийских мятежников – СМИ

Анкара, , 13:08 — REGNUM Вооруженные силы Турции мобилизовали 14 тыс. бойцов так называемой Свободной армии Сирии в рамках готовящейся операции на севере Сирии, сообщает 13 декабря турецкое издание Yeni Şafak.

По данным издания, три дня назад вооруженные силы страны приказали Свободной армии Сирии подготовить 14 тыс. бойцов для участия в операции к востоку от реки Евфрат.

Напомним, ранее, 12 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что операция вооруженных сил страны на севере Сирии против «террористов» из числа курдских вооруженных формирований начнется через «несколько дней».

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