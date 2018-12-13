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Пакистан выразил соболезнование Турции в связи с крушением поезда

Политика

Посольство Пакистана в Турции выпустило соответствующий твит

Пакистан выразил соболезнование Турции в связи с крушением поезда
Цитата из х/ф «Человек-невидимка». Реж. Джеймс Уэйл. 1933. США
Крушение поезда

Исламабад, 13 декабря 2018, 13:05 — REGNUM  Власти Пакистана выразили соболезнование Турции в связи с крушение поезда, произошедшего в столице государства городе Анкаре, сообщает 13 декабря Anadolu.

«Правительство и народ Пакистана выражают глубокие соболезнования в связи с гибелью людей и молятся за скорейшее выздоровление пострадавших», — говорится в заявлении пакистанского посольства в Турции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате крушения поезда в Турции, произошедшего утром 13 декабря, погибли по меньшей мере 9 человек. Причиной трагедии стало столкновение транспортного средства с локомотивом, движущимся по тому же пути.

Читайте ранее в этом сюжете: Число погибших при крушении поезда в Анкаре выросло до семи

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